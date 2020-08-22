اعتقال شيخ بمكناس متهم بقتل نادل منعه من بيع “الديطاي” في مقهى فهاجمه

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، صباح اليوم السبت 22 غشت الجاري، شخصا يبلغ من العمر 64 سنة، يمتهن بيع السجائر بالتقسيط، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.

وكان المشتبه فيه قد دخل في خلاف عرضي مع نادل مقهى، بعدما منعه من بيع السجائر داخل المقهى الكائنة بحي برج مولاي عمر بمدينة مكناس، وذلك قبل أن يتطور الخلاف لاعتداء جسدي، استعمل فيه المشتبه فيه سكينا مما تسبب في إزهاق روح الضحية.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة، من توقيف المشتبه فيه، بالقرب من مسرح الجريمة، وحجز السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.