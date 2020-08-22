كورونا تغيب الفنان الفنان والمخرج الأمازيغي أحمد بادوج

توفي اليوم السبت، الفنان والمخرج الأمازيغي احمد بادوج، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك عن سن ناهز 70 سنة.

وأكد مقربون من بادوج، أن الفنان الراحل تعرض الخميس الماضي، لوعكة صحية مفاجئة أدخل على إثرها المستشفى الإقليمي بإنزكان، ثم المستشفى الجهوي الحسن الثاني، قبل أن توافيه المنية اليوم السبت.

وولد بادوج منتصف القرن الماضي بحي تالبورجت بأكادير، حيث ترعرع وزاول عددا من الأنشطة، بينها لعبه لفريق شباب حسنية أكادير، قبل أن ينطلق في مساره الفني بانتقاله إلى إنزكان وتأسيسه فرقة “امنار” في سنة في سنة 1972.

و شارك احمد بادوج في العديد من الأفلام الناجحة الى جانب نخبة من اهرام السينما كالفنان عبد اللطيف عاطيف والفنان الحسين برداوز، قبل ان ينتقل إلى عالم التأليف والاخراج السينمائي الذي درسه في أحد المعاهد الفرنسية ، وتكمن من إخراج أزيد من 30 فيلم أمازيغي .