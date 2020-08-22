شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسقط مُسيَّرة حوثية في باقم بصعدة والان مع التفاصيل

السبت 22 أغسطس 2020 تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من إسقاط طائرة حوثية مسيرة في محافظة صعدة شمالي البلاد.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني أسقطت طائرة مفخخة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، قبل دخولها أجواء المناطق المحررة بمديرية باقم معقل زعيم الميلشيا.

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