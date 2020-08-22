الجيش اليمني يسقط مُسيَّرة حوثية في باقم بصعدة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسقط مُسيَّرة حوثية في باقم بصعدة والان مع التفاصيل
السبت 22 أغسطس 2020
تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من إسقاط طائرة حوثية مسيرة في محافظة صعدة شمالي البلاد.
وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني أسقطت طائرة مفخخة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، قبل دخولها أجواء المناطق المحررة بمديرية باقم معقل زعيم الميلشيا.
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