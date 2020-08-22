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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تشيع دفعة جديدة من قتلاها في عدد من مساجد صنعاء والان مع التفاصيل
السبت 22 أغسطس 2020
شيعت مليشيات الحوثي عددا كبيرا من جثث قتلاها في عدد من مساجد أمانة العاصمة صنعاء عقب صلاة الجمعة أمس.
وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي شيعت عدد كبير من جثث قتلاها بينهم قيادات ميدانية بارزة عقب صلاة الجمعة اليوم، في عدة مساجد بالعاصمة صنعاء.
هذا ويتواصل تدفق قتلى الحوثيين الى صنعاء بكثافة قادمين من جبهات مأرب والجوف والبيضاء.
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