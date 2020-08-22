اعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين خلال هذا الاسبوع

حددت وزارة التربية، السبت، موعد اعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة حددت موعد اعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ خلال هذا الاسبوع".
واضافت ان "اللجنة شكرت الجهود المبذولة من قبل اللجان الفرعية في المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة والمشرفين والمدراء والمعاونين ومراقبي المراكز الامتحانية وادارة واعضاء مراكز الفحص وواضعي الاجوبة النموذجية والفاحصين".
وتابعت انها "شكرت ايضا الطلبة الخارجيين لالتزامهم بالتعليمات الامتحانية ومتطلبات الصحة والسلامة وجهودهم المبذولة وسعيهم الحثيث من اجل النجاح، والتي أثمرت عن نسب نجاح أفضل مقارنةً بالاعوام السابقة".
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