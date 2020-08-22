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مشروع قانون ايراني يلزم طهران بالانسحاب من الاتفاق النووي بحال أعادت واشنطن العقوبات

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أفادت وسائل اعلام ايرانية، السبت، بأن نوابا في البرلمان الإيراني وقعوا على مشروع قانون يلزم الحكومة بالانسحاب من الاتفاق النووي في حال تمكنت واشنطن من تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات الدولية.
وذكرت وكالة "تسنيم" أن "49 نائبا في البرلمان وقعوا على مشروع القانون، وتم تقديمه إلى رئاسة البرلمان لدراسته في لجنة الأمن القومي، ثم التصويت عليه لاحقا".

وأكد النواب الموقعون أنه "لن تكون هناك أي مصلحة لإيران في البقاء في الاتفاق النووي في حال أعيد فرض العقوبات الدولية".

وعارض 13 من بين 15 بلدا عضوا بمجلس الأمن الدولي المسعى الأمريكي لاعادة فرض عقوبات على ايران، بدعوى بطلانه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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