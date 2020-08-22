مشروع قانون ايراني يلزم طهران بالانسحاب من الاتفاق النووي بحال أعادت واشنطن العقوبات

وذكرت وكالة "تسنيم" أن "49 نائبا في البرلمان وقعوا على مشروع القانون، وتم تقديمه إلى رئاسة البرلمان لدراسته في لجنة الأمن القومي، ثم التصويت عليه لاحقا".

وأكد النواب الموقعون أنه "لن تكون هناك أي مصلحة لإيران في البقاء في الاتفاق النووي في حال أعيد فرض العقوبات الدولية".



وعارض 13 من بين 15 بلدا عضوا بمجلس الأمن الدولي المسعى الأمريكي لاعادة فرض عقوبات على ايران، بدعوى بطلانه.

