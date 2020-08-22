مشروع قانون ايراني يلزم طهران بالانسحاب من الاتفاق النووي بحال أعادت واشنطن العقوبات

أفادت وسائل اعلام ايرانية، السبت، بأن نوابا في البرلمان الإيراني وقعوا على مشروع قانون يلزم الحكومة بالانسحاب من الاتفاق النووي في حال تمكنت واشنطن من تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات الدولية.
وأكد النواب الموقعون أنه "لن تكون هناك أي مصلحة لإيران في البقاء في الاتفاق النووي في حال أعيد فرض العقوبات الدولية".
وعارض 13 من بين 15 بلدا عضوا بمجلس الأمن الدولي المسعى الأمريكي لاعادة فرض عقوبات على ايران، بدعوى بطلانه.
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