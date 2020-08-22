الكشف عن موقف برشلونة النهائي تجاه بيع ميسي

وخرجت تقارير عديدة خلال الساعات القليلة الماضية والتي أثارت الجدل حول مستقبل ميسي ، الغاضب بسبب الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها على يد بايرن ميونخ 8-2 في بطولة دوري أبطال أوروبا

وأفادت الصحافة الكتالونية أنه كان هناك اجتماع قد جمع بين ميسي ومدرب برشلونة الجديد، رونالد كومان، وأبلغ الأرجنتيني الهولندي بشعوره برغبته في الرحيل أكثر من البقاء في قلعة "كامب نو".



ولكن "موندو ديبورتيفو" تؤكد أن تفاصيل الاجتماع لا أحد يعرفها حتى الآن سواء كان رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، أو السكرتير الفني الجديد، رامون بلانيس.

وتواصلت الصحيفة الشهيرة مع بعض مصادرها داخل برشلونة، والذين أكدوا على أن الإدارة لن توافق على بيع ميسي بأي حال من الأحوال، رغم أن هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن هناك 3 أعضاء من مجلس الإدارة يوافقون على بيع ميسي للتخلص من راتبه السنوي الباهظ.



ويرى أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في برشلونة أنهم في حالة رحيل ميسي سيكونون قد خسروا اللاعب الأكثر أهمية في تاريخ النادي، وسيكلفهم ذلك خسائر كبيرة على المستوى الرياضي والاقتصادي.

لذلك سيستمر ميسي بحسب ما أكدت "موندو ديبورتيفو" طالما أن عقده مازال ساريًا في "كامب نو" حتى حزيران 2021، والإدارة متفهمة بشدة غضبه مما حدث ويشعرون بأنه سيجدد تعاقده في أقرب وقت ممكن بعد أن تهدأ الأجواء.

الجدير بالذكر أن ميسي لديه اهتمامات من قبل بعض الأندية الأوروبية الكبيرة في سوق الانتقالات الصيفي الحالي وهم مانشستر سيتي، إنتر ميلان وباريس سان جيرمان.

