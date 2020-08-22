لقاح كورونا الإيراني يجتاز مرحلة الاختبار على الحيوانات

أعلن وزير الجهاد الزراعي كاظم خاوازي، السبت، عن إجتياز لقاح إيراني مضاد لكوفيد-19 من إنتاج معهد رازي لبحوث الأمصال والتطعيمات، مرحلة الاختبار على الحيوانات وإعداده لدخول المرحلة الأولى من الإختبار السريري.

وقال خاوازي في تصريح لوكالة ارنا الرسمية، إن "معهد رازي لبحوث الأمصال والتطعيمات هو أكبر مؤسسة لإنتاج اللقاحات في البلاد، تم تأسيسه قبل نحو 95 عاما".

واضاف "قام زملاؤنا تحت الإشراف المباشر من وزارة الصحة بإجراء بحوث مكثفة وواسعة النطاق للتوصل الى هذا اللقاح الذي اجتاز جميع مراحل الإختبار على الحيوانات بنجاح ويعمل زملاؤنا حاليا على إعداد المستندات الخاصة بذلك لتقديمها الى وزارة الصحة والحصول على إذن لبدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح".