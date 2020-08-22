مقتل 4 جنود في انفجار عبوة ناسفة بوسط مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 4 جنود من الجيش في مالي وأصيب آخر بجروح خطرة، السبت، في انفجار عبوة ناسفة، بينما كانت مركبتهم تمر في وسط مالي، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

وقال مصدر عسكري، لوكالة فرانس برس: "مرت مركبة جنود من مجموعة العمل السريع للمراقبة والتدخل، على عبوة ناسفة في منطقة كورو قرب الحدود مع بوركينا فاسو، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة آخر بجروح خطرة".

يأتي ذلك فيما تشهد مالي تحركات شعبية وسياسية حيث اعتقل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا على يد أفراد من الجيش الأسبوع الماضي.

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وفجر الأربعاء، أعلن رئيس مالي استقالته من منصبه وحل البرلمان والحكومة، وذلك بعد اعتقاله على يد عسكريين متمردين، في انقلاب أدانته الأسرة الدولية بما فيها فرنسا التي تنشر 5100 عسكري في منطقة الساحل.

وأثار الانقلاب العسكري ردود فعل وإدانة دولية إلى جانب تحذيرات من فوضى جديدة داخل دولة هي مركز القتال ضد التهديدات الإرهابية المتنامية في الساحل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي، تعليق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.