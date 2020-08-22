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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأرجنتين توافق على تجربة لقاح صيني لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية إن الأرجنتين وافقت على المشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا طورته المجموعة.
ومع تقدم الصين في السباق العالمي لتطوير لقاح للحد من جائحة "كوفيد-19" وتضاؤل عدد حالات الإصابة داخل الصين، تحتاج مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية إلى مشاركين في البحث من دول أخرى للاختبار، وفقاً لوكالة "رويترز".
وتسمح تجارب المرحلة الثالثة، التي تضم عادة عدة آلاف من المشاركين، للباحثين بجمع البيانات حول فعالية اللقاحات المحتملة للحصول على الموافقات التنظيمية النهائية.
وقالت المجموعة في بيان صدر الجمعة إنها ستشترك مع "إي.إل.إي.إيه" الأرجنتينية في تجربة اللقاح.
وحصل اللقاح التجريبي الذي طورته المجموعة، وهي وحدة تابعة لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم"، على موافقة من الإمارات في يونيو/حزيران لإجراء تجارب المرحلة الثالثة وتطوع 15 ألف شخص للمشاركة حتى الآن.
وقالت المجموعة، الخميس، إن بيرو والمغرب صادقا أيضاً على التجارب، كما حصلت على موافقة من البحرين لدراسة في إطار المرحلة الثالثة تشمل حوالي 6000 مشارك.
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