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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في الهند تقترب من حاجز الثلاثة ملايين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
دفعت قفزة قياسية في عدد الحالات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الهند اليوم السبت الإجمالي ليقترب من حاجز الثلاثة ملايين إصابة.
هذا العدد كثف الضغوط على السلطات لمنع التجمعات الكبرى في وقت تحتفل فيه مومباي بمهرجان ديني.
وسجلت الهند 69878 إصابة جديدة في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في رابع يوم على التوالي تزيد فيه الحالات الجديدة عن 60 ألفا.
هذا وارتفع إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى أكثر من مليونين و980 ألف حالة، مما يضعها في المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية أن عدد الوفيات زاد بواقع 945 ليصل إلى 55794 حالة.
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