أكثر من 800 ألف وفاة جراء فيروس “كورونا” في العالم.. وحوالي 23 مليون إصابة

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 800 ألف شخص في العالم منذ اكتشافه في الصين في دجنبر، وفق تعداد أعدته وكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية السبت قبيل الساعة الحادية عشر بتوقيت غرينتش.

وفي المجمل، سجلت 800 ألف و4 وفيات في العالم من أصل 23,003,079 إصابة معلنة.

أميركا اللاتينية والكاريبي هي المنطقة الأكثر تضررا بالفيروس، بتسجيلها 254,897 وفاة.

وقد سجلت أكثر من نصف الوفيات جراء المرض في العالم، في أربع دول هي الولايات المتحدة (175,416) والبرازيل (113,358) والمكسيك (59,610) والهند (55,794).