الحملة متواصلة في طنجة.. إغلاق محل للتدليك لمخالفته تدابير الحجر الصحي

تواصل القوات العمومية، حملاتها على المحلات المخالفة لتدابير الحجر الصحي في طنجة، حيث داهمت ليلة الجمعة، محلا للتدليك، موجود في منطقة بلاص موزار، بسبب اشتغاله في ساعات متأخرة من الليل.

ووفق مصدر “اليوم 24” فإن عناصر من القوات المساعدة، والأمن، وأعوان السلطة، انتقلوا إلى المحل المذكور بعد توصلهم بإخبارية تفيد خرق تدابير الحجر، إذ تم إغلاق المحل وتوقيف مسيره.

وكانت سلطات طنجة، قد قامت، أخيرا بحملات واسعة في مختلف أحياء وشوارع المدينة، من أجل تنفيذ القانون على المخالفين لتدابير الحجر الصحي، إذ أغلقت عدد من المحلات، بينها مقاهي ومطاعم موجودة على تراب منطقتي بني مكادة وطنجة المدينة، وكذا محلا لألعاب البلياردو وسط المدينة.