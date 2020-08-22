كتامة.. أب خمسيني ينهي حياته شنقا في غصن شجرة

شهدت جماعة كتامة في إقليم الحسيمة، أمس الجمعة، حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم شخص على وضع حد لحياته شنقا في إحدى الأشجار الموجودة بالقرب من منزل أسرته.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ“اليوم 24” فإن الهالك “في عقده الخامس، ومتزوج، وأب لأطفال، عثر أفراد أسرته على جثته معلقة بواسطة حبل مربوط بإحكام على غصن شجرة ملفوف حول عنقه.

ورجح مقربون من الهالك سبب الانتحار، إلى اضطرابات نفسية كان يعانيها، ما جعله يضع حدا لحياته بطريقة مأساوية.

ونقلت سيارة نقل الأموات جثة الهالك إلى مستودع الأموات التابع للمستشفى الإقليمي في الحسيمة، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة ظروف، وملابسات الوفاة.