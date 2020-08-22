القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت وزارة الفلسطينيّة، بعد ظهر اليوم السبت، 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و68 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأضافت وزيرة الصحة مي الكيلة، في تصريح صحافي، السبت، انه تم تسجيل 3 حالات وفاة، سجلت واحدة في صوريف بالخليل، وتم الإعلان عنها أمس، وحالتان في مدينة القدس.
وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة، توزعت كما يلي: محافظة الخليل (46)، ومحافظة نابلس (24)، ومحافظة بيت لحم (12)، ومحافظة قلقيلية (10)، ومحافظة رام الله والبيرة (48)، ومحافظة أريحا والأغوار (9)، ومحافظة طولكرم (5)، ومحافظة سلفيت (1)، ومحافظة جنين (2)، ومحافظة القدس (154)، بينها 6 في الضواحي".
وتابعت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: قطاع غزة (1)، ومدينة القدس (67)".
وأوضحت أن "نسبة التعافي بلغت 62.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 37.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".
مشيرة إلى وجود 30 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينيّة: 3 وفيات 311 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.