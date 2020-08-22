الصحة الفلسطينيّة: 3 وفيات 311 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت وزارة الفلسطينيّة، بعد ظهر اليوم السبت، 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و68 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت وزيرة الصحة مي الكيلة، في تصريح صحافي، السبت، انه تم تسجيل 3 حالات وفاة، سجلت واحدة في صوريف بالخليل، وتم الإعلان عنها أمس، وحالتان في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة، توزعت كما يلي: محافظة الخليل (46)، ومحافظة نابلس (24)، ومحافظة بيت لحم (12)، ومحافظة قلقيلية (10)، ومحافظة رام الله والبيرة (48)، ومحافظة أريحا والأغوار (9)، ومحافظة طولكرم (5)، ومحافظة سلفيت (1)، ومحافظة جنين (2)، ومحافظة القدس (154)، بينها 6 في الضواحي".

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وتابعت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: قطاع غزة (1)، ومدينة القدس (67)".

وأوضحت أن "نسبة التعافي بلغت 62.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 37.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

مشيرة إلى وجود 30 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.