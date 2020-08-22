شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مياه خانقة في عدن لليوم الثالث على التوالي.. فيديو والان مع التفاصيل

السبت 22 أغسطس 2020 تمر العاصمة المؤقتة عدن بأزمة خانقة في المياه منذ ثلاثة أيام. Advertisements واحتج المئات على أزمة المياه في عدن مؤكدين أنهم غير قادرين على التحمل. وأكد سكان في المدينة أن المياه مقطوعة منذ ثلاثة أيام دون تحرك من السلطات. تفاصيل في الفيديو التالي:

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كانت هذه تفاصيل خبر أزمة مياه خانقة في عدن لليوم الثالث على التوالي.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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