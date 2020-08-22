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شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى حوثيون بقصف للتحالف في الظاهر بصعدة والان مع التفاصيل
السبت 22 أغسطس 2020
استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 22/آب/2020، تجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديرية الظاهر الحدودية مع السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية
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