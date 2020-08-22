شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الكويتية تعلن شفاء 506 اصابة من مرض كورونا المستجد والان مع التفاصيل

السبت 22 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم السبت ، شفاء 506 اصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلع اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء الى 71770 حالة.

Advertisements وأشارت وزارة الصحة في بيان لها ،الى أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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