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الصحة العالمية تأمل الانتهاء من جائحة فيروس كورونا خلال أقل من عامين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 22 أغسطس 2020

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور دروس أدهانوم غيبريسوس "إن المنظمة تأمل في تخليص العالم من جائحة (كوفيد-19) في غضون أقل من عامين".

 

 

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وأضاف ادهانوم غيبريسوس للصحفيين "في وضعنا الآن ومع مزيد من التكنولوجيا، وبالطبع في ظل مزيد من التواصل بين الناس، أمام الفيروس فرصة أكبر للانتشار لأن بإمكانه الانتقال بسرعة ، وفي نفس الوقت لدينا التكنولوجيا والمعرفة لوقفه".

 

وتوقع ادهانوم، أن يتمكن العالم من السيطرة على هذه الجائحة بمدة أسرع مقارنة بجائحة الإنفلونزا الإسبانية 1918 المميتة..مشدداً على ضرورة إمكانية السيطرة على فيروس كورونا بمدة أسرع مقارنة بجائحة الأنفلونزا الإسبانية.

 

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