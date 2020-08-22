إصابة عراقيين بانفجار في محافظة ذي قار

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 12:58 مساءً, 22 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض أصيب عراقيان بانفجار عبوة ناسفة داخل ساحة التظاهرات بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن العبوة الناسفة انفجرت بدراجة نارية مركونة خلف أحد الخيم داخل ساحة الحبوبي مساء أمس، مما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح خفيفة.

من جانبه وجه محافظ ذي قار الشرطة بالتحقيق الفوري في هذا الحادث، نشر المزيد من عناصرها في محيط الساحة المذكورة، داعيًا المتظاهرين عمومًا إلى الإبلاغ عن الحالات المشبوهة.

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