اخبار العالم

الفلبين.. 4933 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين.. 4933 إصابة جديدة بفيروس والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الفلبينية 4 آلاف و933 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 187 ألفا و249 إصابة، بينها 69 ألفا و362 حالة نشطة ما تزال تتلقى العلاج، وجاءت معظم حالات الإصابة في منطقة العاصمة الوطنية "مترو مانيلا"، بؤرة تفشي المرض، بإجمالي 2845 حالة.

وذكرت الوزارة - وفقا لصحيفة (فلبين ستار) المحلية في نسختها الإلكترونية اليوم - أن إجمالي الوفيات الناجمة عن "كوفيد - 19" بلغ 2966 بعد تسجيل 26 وفاة جديدة، في حين ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 114 ألفا و921 شخصا بعد تسجيل 436 حالة شفاء جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين.. 4933 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا