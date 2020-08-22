شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين.. 4933 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الفلبينية 4 آلاف و933 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 187 ألفا و249 إصابة، بينها 69 ألفا و362 حالة نشطة ما تزال تتلقى العلاج، وجاءت معظم حالات الإصابة في منطقة العاصمة الوطنية "مترو مانيلا"، بؤرة تفشي المرض، بإجمالي 2845 حالة.

وذكرت الوزارة - وفقا لصحيفة (فلبين ستار) المحلية في نسختها الإلكترونية اليوم - أن إجمالي الوفيات الناجمة عن "كوفيد - 19" بلغ 2966 بعد تسجيل 26 وفاة جديدة، في حين ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 114 ألفا و921 شخصا بعد تسجيل 436 حالة شفاء جديدة.