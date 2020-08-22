أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن العالم يجب ان يكون قادرا على السيطرة على جائحة «كوفيد-19» في وقت اقل من ذلك الذي استغرقه القضاء على تفشي الانفلونزا الاسبانية عام 1918.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس: «لدينا عقبات العولمة والحميمية والصلات، لكن مقابل ذلك أفضلية التكنولوجيا، لذا نأمل أن ننتهي من هذه الجائحة قبل أقل من عامين». وأضاف أنه عبر «الاستفادة من الأدوات المتاحة الى أقصى حد والأمل بأن نحصل على أدوات إضافية مثل اللقاحات، اعتقد أن باستطاعتنا انهاء الجائحة في وقت أقل مما استغرقته انفلونزا عام 1918».
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة: نأمل أن ننتهي من هذه الجائحة قبل أقل من عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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