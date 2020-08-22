آلية تنظيم دوري الدرجة الأولى على طاولة المسابقات والاتحادات الفرعية

2020-08-22 | 14:22
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تعقد لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية اجتماعا تشاوريا مع الاتحادات الفرعية بمقر اتحاد الكرة الاثنين المقبل الموافق ٢٤-٨-٢٠٢٠ للتباحث بمصير وآلية دوري الدرجة الأولى.
وأكد رئيس لجنة المسابقات، الدكتور حيدر عوفي في بيان أن "الاجتماع سيتناول الامور التي تخص آلية تنظيم دوري الدرجة الاولى بالتعاون مع الاتحادات الفرعية، والاستماع الى وجهات النظر".
واضاف عوفي ان "لجنة المسابقات تعمل جاهدة على ايجاد الحلول الممكنة التي تواجه المسابقة للوصول الى قواسم مشتركة تجعل من دوري الدرجة الاولى اكثر تنظيما ومنافسة".
واختتم: "الاتحادات الفرعية لديها العديد من المقترحات سوف نستمع إليها باهتمام كبير، ونتحاور لبناء أسس سليمة لإقامة دوري الدرجة الاولى بشكل يخدم كرتنا"، مبيناً أن "الاجتماع سيكون مفتوحاَ للصحافة والاعلام".
واضاف عوفي ان "لجنة المسابقات تعمل جاهدة على ايجاد الحلول الممكنة التي تواجه المسابقة للوصول الى قواسم مشتركة تجعل من دوري الدرجة الاولى اكثر تنظيما ومنافسة".
واختتم: "الاتحادات الفرعية لديها العديد من المقترحات سوف نستمع إليها باهتمام كبير، ونتحاور لبناء أسس سليمة لإقامة دوري الدرجة الاولى بشكل يخدم كرتنا"، مبيناً أن "الاجتماع سيكون مفتوحاَ للصحافة والاعلام".
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