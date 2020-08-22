عامل منجم يعثر على 442 قيراطًا من الماس تصل قيمته لـ 18 مليون دولار

قالت شركة Gem Diamonds Ltd. إنها اكتشفت ماسة تزن 442 قيراطًا في منجم Letseng في ليسوتو.كتب إدوارد ستيرك ، المحلل في BMO Capital Markets ، في مذكرة ، في حين أنه من الصعب تحديد سعر لمثل هذه الأحجار قبل أن يتمكن القواطع من تقييمها ، إلا أنه يمكن بيعها بمبلغ يصل إلى 18 مليون دولار.نظرًا لندرة هذه الأحجار الكبيرة ، كان الطلب على الماس الكبير مرنًا تقليديًا ، حتى في الأوقات التي عانت فيها الصناعة الأوسع.

يشتهر منجم Letseng بحجم وجودة الماس الذي ينتجه ولديه أعلى متوسط سعر بيع في العالم. قبل عامين ، عثرت شركة Gem Diamonds على حجر عيار 910 قيراط ، بحجم كرتين من الجولف ، بيع بمبلغ 40 مليون دولار.

يأتي هذا الاكتشاف في الوقت الذي ركع فيه الوباء على ركبتي صناعة الماس العالمية. أغلقت متاجر المجوهرات أبوابها وتوقفت صناعة القطع الهندية ، التي تتعامل مع جميع أحجار العالم تقريبًا. شهد عمال المناجم الذين يهيمنون على الصناعة ، دي بيرز ومنافستها الروسية Alrosa PJSC ، انهيار مبيعات الماس الخام.



"إن استعادة هذا الماس الرائع الذي يبلغ وزنه 442 قيراطًا ، وهو أحد أكبر أحجار الألماس ذات الجودة العالية في العالم التي سيتم استردادها هذا العام ، هو تأكيد إضافي على عيار منجم ليتسينغ وقدرته على إنتاج ماس كبير وعالي الجودة باستمرار".