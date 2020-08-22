عالِم يفسر أسباب تفشي وباء كورونا في أميركا على نطاق واسع

ونقلت شبكة "إر بي كا" التلفزيونية عن عالم الفيروسات قوله، إن "السبب الأول يتمثل في أن السكان في الولايات المتحدة نشطون ويتنقلون كثيرا، أما السبب الثاني فهو ضعف إجراءات الحجر الصحي، التي اتخذتها السلطات الأمريكية".وأوضح تشوماكوف أنه "في الصين وأوروبا، تم ببساطة اتخاذ إجراءات صارمة، وصولا إلى ملاحقة الشرطة للأشخاص الذين لا يلتزمون بنظام العزل الذاتي والتباعد الاجتماعي، أما في الولايات المتحدة فلم نشهد مثل هذه الإجراءات".

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم جراء تفشي الوباء، إذ سجلت حتى الآن أكثر من 5.6 مليون إصابة بالفيروس، وتجاوزت حصيلة الوفيات فيها 175 ألف حالة.