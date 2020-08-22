أظهر مسح، أن أرباب العمل في القطاع الخاص البريطاني خفضوا الزيادات السنوية للأجور للموظفين ليقدموا أقل زيادة في عشر سنوات بسبب تأثيرات أزمة فيروس كورونا.
وبالنظر إلى عام 2020 منذ بدايته وبما يشمل القطاع العام فإن متوسط تسوية الأجر الأساسي بلغ 2.2 بالمئة انخفاضا من 2.5 بالمئة على مدى اثني عشر شهرا حتى كانون الاول 2019.
ويرى محللون في شركة إكسبرت إتش.آرأن انخفاض قيمة زيادات الأجور لا يشكل مفاجأة، إذ أن عدد عمليات تجميد الأجور من جانب المؤسسات بدأ في الزيادة وتوقع المحللون أن تتمخض عمليات مراجعة الأجور المعلقة حاليا في نهاية المطاف عن تجميد أجور العاملين ما يجعل 2020 أسوأ سنة لزيادات الأجور منذ 2009.
وجرى فقد نحو 750 ألف وظيفة منذ بداية جائحة فيروس كورونا ويتوقع البنك المركزي أن يزيد معدل البطالة إلى مثليه تقريبا عند 7.5 بالمئة بحلول نهاية العام.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. تراجع زيادات الأجور السنوية في بريطانيا لأدنى مستوى في 10 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.