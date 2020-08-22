532 اصابة.. الموقف الوبائي لكورونا في إقليم كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت، عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة، و378 شفاء.
وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، انه "تم اليوم تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت في كل من، أربيل 214، سليمانية 103، كرميان 14، دهوك 201".
واضافت انها "سجلت ايضا 378 حالة شفاء في كل من، أربيل 252، السليمانية 24، كرميان 21، دهوك 81"، موضحة ان "حالات الوفاة بلغت 11 حالة وتوزعت في، أربيل 8، كرميان 1، دهوك 2".
وبهذا يصل عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان، إلى 24 ألفاً و271، شفي منهم 14ألفاً و28، وتوفي 886.
وخفف إقليم كردستان، أمس الجمعة، قيود الحظر التي كان قد فرضها بسبب تفشي فيروس كورونا، مع إلزام المواطنين بارتداء الكمامة الواقية، والعمل بالاجراءات الاحترازية.
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