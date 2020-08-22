مقتل 13 شخصا في هجمات على قريتين بالكونغو الديمقراطية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش في الكونغو الديمقراطية وزعيم قروي، السبت، أن مسلحين قتلوا 13 شخصا في قريتين بشرق البلاد، وذلك في أحدث وقائع سلسلة من الهجمات التي تقول الأمم المتحدة إنها قد تشكل جرائم حرب.

وقال زعيم قروي محلي إن المسلحين قيدوا الضحايا في قريتين تقعان على بعد عشرة كيلومترات إلى الشرق من مدينة أويتشا قبل قتلهم الجمعة.

وتابع القول: "نتوسل إلى السلطات أن تضع حدا لحمام الدم هذا".

من جانبه، قال متحدث باسم الجيش إن عناصره ساعدت المدنيين على دفن الجثث وتبحث نشر مزيد من الوحدات في المنطقة.

Advertisements

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية مسلحة تنشط في إقليم نورث كيفو في الكونغو الديمقراطية، قتلت أكثر من ألف مدني منذ بداية 2019.

وتنشط القوات الديمقراطية المتحالفة في منطقة الغابات الكثيفة قرب الحدود الأوغندية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وفي أواخر العام الماضي، شن الجيش عملية أمنية واسعة النطاق ضدها مما أثار ردا عنيفا من الجماعة المسلحة ضد المدنيين في المنطقة.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي من قبل مسؤوليته عن هجمات نُسبت للجماعة لكن باحثين ومحللين يقولون إن ليس هناك أدلة دامغة تربط الجماعة بالتنظيم.