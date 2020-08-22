فيديو يوثق تعذيب شاب لرجل مسن عمره 88 عاما

تم القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاما بعد أن تم تصويره بكاميرا مراقبة في دار لرعاية المسنين، وهو يعتدي بوحشية مهينة على رجل مسن، كان من المفترض أن يعمل الشاب على رعايته وخدمته.

وقعت الحادثة في ولاية فلوريدا الأمريكية، وأثارت حالة كبيرة من الغضب بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد أن تم تحديد هوية الشاب، الذي يعمل كعامل رعاية في دار المسنين، سارعت شرطة مقاطعة هيلزبورو إلى إلقاء القبض على الشاب جوناه ديلجادو.

وقالت الشرطة إن ديلجادو هو القائم بأعمال المناوبة للضحية البالغة من العمر 88 عاما والذى يحتاج إلى رعاية بدوام كامل لمساعدته في أداء الاحتياجات الأساسية.





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وقال المحققون ان شريط فيديو للمراقبة المنزلية اظهر ديلجادو وهو يسيء معاملة الضحية بصفع وجهه عدة مرات والصراخ عليه وتوجيه السباب والإهانات.

كما قال المحققون إن الكاميرات صورت ديلجادو وهو يضع الضحية على كرسي متحرك ويضربه عدة مرات على وجهه ورأسه فضلا عن توجيه اللكمات إلى معدته.

وظهر ديلجادو وهو يدفع الرجل إلى سرير ويلكمه في معدته 3 مرات.

وقال عمدة هيلزبورو، تشاد كرونيستر، ان "تصرفات هذا الشاب مؤسفة وغير مقبولة ومزعجة". وأضاف: "كان ديلجادو محل ثقة لرعاية هذا الرجل وحمايته، لكنه لم يكسر هذه الثقة فقط، وإنما وضع هذا الرجل في خطر مباشر بأفعاله تلك".

ووجهت الشرطة إلى ديلجادو تهمة إساءة معاملة شخص مسن معاق.