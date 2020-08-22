استطلاع جديد للرأي يرصد انهيارا بشعبية الرئيس التركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف استطلاع جديد للرأي أجرته إحدى الشركات التركية انهيار شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث بلغت نسبة الرافضين لترشحه لولاية رئاسية جديدة 45.1%، فيما استقرت نسبة المؤيدين عند 40%.



وبحسب الموقع الإخباري التركي "بولد ميديا"، الجمعة، فقد أجرت الاستطلاع شركة "أوبتمار" للدراسات واستطلاعات الرأي، خلال الفترة من 10 إلى12 أغسطس/آب الجاري، بمشاركة ألفين و121 شخصا من 26 ولاية مختلفة.

وردًا على سؤال "هل ستصوتون للرئيس رجب طيب أردوغان إذا أجريت انتخابات اليوم"، قال 40.1% من المشاركين "نعم"، فيما قال 45.1% "لن نصوت"، فيما بلغت نسبة المترددين 14.8%.

وأوضحت نتائج الاستطلاع كذلك النسب التي سيحصل عليها المتنافسون، إذا ما جرت جولة إعادة للانتخابات الرئاسية، وفشل أي منهم في حسم الانتخابات لصالحه من الجولة الأولى.

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ووفق النتائج جاء أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، كأكبر منافس لأردوغان يمكنه خوض جولة الإعادة معه، حيث من المتوقع أن يحصل على 36.8% من الأصواب، مقابل 45.1% لأردوغان، أما نسبة المترددين بين الطرفين فتبلغ 18.1%.

أما لو جرت الإعادة بين أردوغان ومنصور يافاش رئيس بلدية العاصمة أنقرة، فسيحصل أردوغان على 44.5%، مقابل 36.7% لصالح يافاش المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، فيما بلغت نسبة المترددين 18.8%.

الاستطلاع أشار كذلك إلى أنه لو أعيدت الانتخابات بين أردوغان ومحرم إينجه، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي السابق، فإن الأول سيحصل على 44.5%، والثاني 33.5%.

وتعتبر هذه النسب التي حصل عليها أردوغان انهيارا ملحوظا في شعبيته، لا سيما أنه كان قد حصل على 52.59% في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في يونيو/حزيران 2018.

وأظهرت العديد من استطلاعات الرأي التي جرت مؤخرا انهيارا بشعبية الرجل وحزبه الحاكم، العدالة والتنمية، ما دفع كافة المراقبين إلى توقع نهاية الحزب مع أول استحقاق انتخابي تشهده البلاد.