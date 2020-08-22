شكرا لقرائتكم لقاح كورونا.. ترمب يتهم جهات بتأخير الاختبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، جهات بتأخير اختبارات لقاح كورونا لما بعد 3 نوفمبر. وطالب ترمب، السبت، بتسريع اختبارات اللقاح لإنقاذ أرواح الأميركيين.

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