شكرا لقرائتكم قطر وحزب الله مجدداً.. الدوحة تسعى لشراء صمت ألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على ما يبدو، لم تنته فصول فضيحة تمويل قطر لحزب الله بعد، حيث يستعد البرلمان الألماني لفتح أبواب التحقيقات على مصراعيها.

فبعدما نشرت صحيفة "دي تسايت" تحقيقاً قبل شهر يتحدث عن مساع حثيثة تبذلها قطر لمنع ظهور إثباتات إلى العلن تؤكد تورطُها بدعم التنظيم الذي صُنف إرهابيا في ألمانيا في أبريل/نيسان الماضي، أعلن مجلس النواب الفدرالي "اي البوندستاغ"، استعداده للتحرك في هذه القضية بحسب مصادر "العربية/الحدث" التي أفاد بها نائب من الحزب الحاكم.

في أوروبا قاطبة

في التفاصيل، كشف ساوند بايت النائب ماريان فاندت عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم قائلاً: "سنقدم سؤالا للحكومة عن الأمر، وسنطلب تفاصيل، ومن ثم سنستخدم اتصالاتنا مع الحكومات في الشرق الأوسط لتقصي المعلومات بهدف وقف تمويل حزب الله".

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ويبدو أن تحرك النواب الألمان ليس فقط في اتجاه قطر، بل أيضاً باتجاه أوروبا، فقد أكد ساونت بايت النائب ماريان فاندت عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم، أن النواب يتحركون على صعيد البرلمان الأوروبي أجمع، وذلك بهدف إقناعه بحظر حزب الله كما حدث في ألمانيا، مؤكداً أن هذا قد يستغرق وقتاً.

وثائق تدين الدوحة

أما في برلين، فإن ملف قطر حاليا موجود لدى المخابرات الألمانية التي حصلت على الوثائق التي تُدين قطر من رئيس شركة العلاقات العامة الذي حاول مساعدة الدوحة على شراء العميل الألماني بعد عثوره على الوثائق.

السلطات في ألمانيا تستوحذ على وثائق أثناء عمليتها الأمنية ضد حزب الله

إلى ذلك، فإنه من المقرر أن يبدأ البرلمان الأوروبيبالضغط على جهاز المخابرات للكشف عما لديه حول تورط قطر بتمويل حزب الله، وسيضغطُ كذلك على الحكومة لاستخدام علاقاتها السياسية للتثبت من الأمر.