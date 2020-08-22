«مناورة إذا لم يشمل خروج المرتزقة».. عضو بالدفاع والأمن القومي في البرلمان يشكك في إعلان الوفاق الليبية وقف إطلاق النار

علّق عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، تامر الـشهاوي، على قرار وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال الشهاوي، في تصريحات لقناة "روسيا اليوم"، إن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا والدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، "خطوة شجاعة".

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وأعرب الشهاوي عن أمله في أن يؤدى ذلك إلى توحيد الصف الليبي ووقف إطلاق النار وخروج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وإيقاف التدخل الأجنبي، تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة، على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقاً للمسار التفاوضي العسكري (5+5) برعاية البعثة الأممية.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان إلى أن البيان لقي ترحيباً أممياً واسعاً، مضيفاً أنه "بدون خروج المرتزقة وتفكيك الميلشيات ووقف التدخل الخارجى سأعتبر هذا البيان مناورة من الوفاق وداعميها الأتراك لكسب الوقت والتمهيد للسيطرة على المجلس الرئاسى والبرلمان الجديد لقطع الطريق على فكرة الخلاف السياسى الداخلى فى ليبيا".

وأكد الشهاوي أنه من المهم أن تخضع انتخابات مارس المقبل لإشراف أممي إفريقي ومراقبة دولية وهنا يكون الرهان الحقيقي على الشعب الليبي.