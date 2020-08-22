يوتيوب يعلق حساب التلفزيون الحكومي الفنزويلي

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علقت إدارة يوتيوب حساب التلفزيون الحكومي الفنزويلي الذي يبث برامج القناة على الهواء مباشرة بسبب خرق شروط الاستخدام. أثار هذا الأمر استنكار إدارة التلفزيون الموالي للحكومة برئاسة نيكولاس مادورو.

كراكاس: استنكر رئيس التلفزيون الحكومي الفنزويلي "في تي في" الجمعة "ممارسة شكل من أشكال الرقابة" بعد تعليق حساب القناة على "يوتيوب" لانتهاكه قواعد المنصة. وقال فريدي نانييز لوكالة فرانس برس: "للأسف، وقعنا ضحايا للرقابة على منصة يوتيوب (...). إنها سياسة كم الأفواه التي ينتهجها العالم الحر الذي نصب نفسه ضد الدول التي تحرجه".

ومنذ الخميس، تم تعليق حساب "في تي في" على منصة "يوتيوب" التي تبث برامج القناة على الهواء مباشرة. وجاء في رسالة من المنصة "تم إلغاء هذا الحساب لخرق شروط الاستخدام".

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ويتّهم صحافيون ومنظمات حرية التعبير الحكومة الفنزويلية باتباع "سياسة الاضطهاد المنهجي" للصحافة.

وتستخدم "في تي في" كقناة تواصل للحكومة الاشتراكية لنيكولاس مادورو. وفي ظل رئاسته، أغلقت أكثر من مئة وسيلة إعلامية بحسب المنظمة غير الحكومية "إسباسيو بوبليكو". كما تم حظر العديد من بوابات الأخبار على الإنترنت.

وفي فنزويلا، أصبحت الشبكات الاجتماعية وسيلة التواصل الرئيسية للمعارضة بزعامة خوان غوايدو المعترف به رئيسًا بالإنابة للبلاد من حوالى 50 دولة.