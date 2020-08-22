شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة برلمانية للمواطنين بعد عودة صلاة الجمعة فى ظل جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وجوب التزام المواطن بعدد من الإجراءات الاحترازية مع عودة صلاة الجمعة، لضمان عدم ارتفاع حالات الإصابة بكورونا وإغلاق المساجد مجددا.

وقال أبو العلا في تصريحات صحفية اليوم إن هناك إجراءات يجب معرفتها قبل الذهاب للصلاة، وذلك كاصطحاب السجادة الخاصة، وارتداء الكمامة أثناء الصلاة وتعقيم اليدين جيدا، وتجنب المصافحة أو المعانقة، واستخدام منديل حال العطس أو السعال والتخلص منه سريعا، وارتداء شراب بحيث يتم خلعه وغسله فور الوصول للمنزل.

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وأشار أبو العلا، إلي أهمية أن يكون المواطن أكثر وعيا ولا يذهب للصلاة إذا شعرو بأي من أعراض البرد فضلا عن عدم اصطحاب الأطفال إلى المسجد، وتناول أطعمة غنية بفيتامين سي والتي من شأنها ان تساهم في زيادة وتقوية المناعة، مشددا على ضرورة تعقيم السجاجيد الخاصة بالمساجد باستمرار وتهويتها طبيعيا، مع تجنب استخدام المراوح أو التكييفات.

وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، علي ضرورة تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فى كل المساجد بدافع من المواطنين مع الا تكون المدة الزمنية للخطبة كبيرة، مؤكدا علي أن عودة صلاة الجمعة كانت مطلب جماهيري من جموع المواطنين، ومن ثم الالتزام بالتدابير لابد أن يكون على نفس المستوى حفاظا على صحة الجميع، واستمرار لوجود هذه النعم.