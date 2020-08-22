شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء طاقة يصدمون إردوغان: الغاز المستكشف لن يكفى تركيا إلا 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة زمان التركية المعارضة عن خبراء في مجال الطاقة تصريحات أكدوا خلالها إن التهويل الإعلامي لعملية الاكتشاف الأخيرة للغاز الطبيعي في البحر الأسود غير مبررة، وأن تركيا لن تستطيع التخلي تمامًا عن استيراد الطاقة من الخارج، حيث أنها تعتمد حاليًا على الخارج في 95 بالمئة من احتياجاتها.

من جانبه قال رئيس مجموعة دراسات الطاقة في غرفة مهندسي الماكينات في إسطنبول، أوغوز تُرك يلماز، أن استخراج الغاز الطبيعي من الحقل الجديد المعلن اكتشافه، سيحتاج إلى ما بين 5 و10 سنوات على الأقل من أجل مد الأنابيب لنقل الغاز، مشيرًا إلى أن الحقل يقع على بعد 170 كيلو مترًا من الشاطئ.

أوغوز تُرك يلماز أوضح أن تركيا تحتاج إلى 34 مليار متر مكعب سنويًا، لافتًا إلى أن هذا يعني أن الحقل الجديد يكفي احتياجات تركيا من الغاز لمدة 7-8 سنوات فقط.

وقال تُرك يلماز: “لا يمكننا استخراج الغاز مباشرة. يجب أولًا بدء أعمال الحفر، في حالة التمكن من حفر بئر واحد، فإن مرحلة الإنتاج تستمر 20-30 سنة. هذا يعني أن تركيا ستنتج 16 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، أي أنه يعادل 20-25% من احتياجات تركيا السنوية من الغاز الطبيعي”.

خبير ومحلل الطاقة أوزجور جوربوز ذكر أن وكالة رويترز أعلنت قبل يومين أن حجم احتياطي الحقل يتجاوز 800 مليار متر مكعب وهو حجم ضخم فعلا، لكن: “الرئيس أردوغان أعلن أن احتياطي الحقل 320 مليار متر مكعب” فقط.

أضاف: حسب المعلن فإن استهلاك تركيا من الغاز في عام 2017 كان 53 مليار متر مكعب، وهذا يعني أن الاحتياطي المعلن رسميًا يكفي تركيا لنحو 6 سنوات فقط، بهذا الحجم لا يمكن لتركيا أن تكون دولة مصدرة للغاز بأي شكل من الأشكال.

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وأوضح جوربوز أن هذا حجم الغاز المكتشف لا يتناسب مع المبالغة في التهويل الإعلامي له، وأن الغاز المكتشف قد يكون غير مجد اقتصاديًا، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج مقابل تراجع الأسعار عالميًا متأثرة بزيادة الإنتاج الأمريكي من الغاز.

كذلك اعتبر محمد أويوتشو، رئيس شركة الاستشارات الاستراتيجية “Global Resources Corporation” صاحبة الاستثمارات في مشروعات الطاقة العالمية، إعلان الرئيس ا أردوغان، استخراج الغاز المكتشف في مياه البحر الأسود خلال ثلاث سنوات “غير منطقي”.

خبير الطاقة التركي محمد أويوتشو، أكد أن استخراج الغاز الطبيعي من الحقل المذكور قد يستغرق 7-8 سنوات على الأقل، موضحًا أن نجاح تركيا في استخراجه في عام 2023 فقط كما زعم أردوغان سيكون رقمًا قياسيًا عالميًا.

أويوتشو أوضح أن الحقل ذو الـ 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي يعتبر مجرد بداية خير لتركيا، مشيرًا إلى أن الكمية المكتشفة لن تحقق طموحات تركيا في التصدير للدول الأوربية خاصة وأن استهلاك دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي 350 مليار متر مكعب سنويًا، بينما احتياطي الحقل 320 مليار متر مكعب فقط، أي أنه لن يكفي أوروبا إلا عاما واحدا فقط، على حد تعبيره.

وأكد أويوتشو على ضرورة عدم إطلاق العنان للطموحات عاليًا، مشيرًا إلى أن الكشف ليس ضخمًا بالمقاييس العالمية، كما يُروج له من قبل الحكومة التركية.