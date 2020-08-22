بالصور.. السيطرة على حريق في شقة سكنية غرب الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم السبت، على حريق اندلع بشقة سكنية بعقار في منطقة الورديان، دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا بنشوب حريق بشقة بعقار أمام مسجد ابن سهلان بمنطقة الورديان، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق السادس بالعقار المشار إليه، دون حدوث أي إصابات، فيما جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة 3 سيارات إطفاء.

تحرر المحضر إداري قسم شرطة مينا البصل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.