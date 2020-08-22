نائب محافظ القليوبية تتفقد العمل بالمشروع الرئاسي لتأهيل الترع- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة تفقدية للمشروع الرئاسي، لتأهيل الترع بالقليوبية.

وتفقدت نائب المحافظ عملية تأهيل ترعة السبيل بطوخ (تدبيش، خرسانة) الجاري العمل بها بطول كيلو و720 متر بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ويجرى الانتهاء منها في أول شهر ديسمبر 2020، فضلًا عن 96 كيلو متر ترع سيجرى تأهيلها ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه.

وأضافت نائب المحافظ، أنه يوجد 6 ترع جرى طرحهم، وسيجرى البدء فيهم خلال أيام وهم ترعة (البرشومي، كشمير اليمنى، الجنابية اليمنى، الجنابية اليسرى، النعامنة، الزماخ).

يشار إلى أنه يوجد 165 كيلو متر ترع بالقليوبية، وسيجرى تأهيلهم ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع (تدبيش، خرسانة) كمرحلة أولى.