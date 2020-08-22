نقيب الصحفيين يهنئ الزميل أسامة الهواري بعضوية مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:
هنأ نقيب الصحفيين ضياء رشوان الزميل أسامة الهواري، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام بعضوية مجلس الشيوخ في اتصال هاتفي نقل خلاله تهنئة أعضاء مجلس النقابة والعاملين بها.
وحرص الزميل أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ في حديثه مع نقيب الصحفيين على التأكيد أنه سيجمعه لقاء قريبًا بالنقيب وأعضاء مجلس النقابة، يجري خلاله مناقشة العديد من القضايا الصحفية والقوانين المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام وأوضاع الصحفيين وحمايتهم.
وقال أسامة الهواري، في أول تصريح عقب إعلان النتيجة رسميًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، إن قضايا الصحافة تأتي على رأس اهتماماته خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا على أهمية دور الإعلام خلال تلك المرحلة لتوعية المواطنين بحجم المخاطر والتحديات والتهديدات التي تواجه الوطن.
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