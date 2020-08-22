ضبط هارب من 287 حكما قضائيا في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، خاصةً الأحكام الجنائية واجبة النفاذ والمجمعة ووشيكة السقوط.

أكدت تحريات مباحث تنفيذ الأحكام اختباء مقاول مُقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة مطلوب التنفيذ عليه في 287 حكما قضائيا (80 حبس–207 غرامة) ، صادرة ضده فى قضايا (إشغال طريق – مباني – عدم تنفيذ قرار استئناف أعمال-تعدى على طريق – إتلاف – سرقة تيار ) بإجمالي عقوبات بلغت 81 سنة يجن، وكفالات بلغت أكثر من 75 ألف جنيه، وغرامات بلغت أكثر من 34,5 مليون جنيه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.