العراق: خلية أزمة دهوك تصدر قرارات بفتح المساجد والأماكن السياحية بشروط

أصدرت خلية الأزمة في محافظة دهوك العراقية، قرارات عدة جديدة من بينها فتح المساجد والأماكن السياحية ضمن الشروط الصحية، وكذلك فتح المطاعم بنسبة 50%، واستمرار غلق قاعات الحفلات والقاعات الرياضية حتى الأول من سبتمبر المقبل.
وبحسب بيان للخلية نقلته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم السبت فإن "أبرز القرارات الجديدة لخلية أزمة محافظة دهوك هي: فتح الطريق بين دهوك ومحافظات
كما تضمنت القرارات فتح المطاعم بنسبة ٥٠% للكراسي والطاولات، وفتح المقاهي ( بدون الشيشة) وأيضاً ضمن الإجراءات الصحية مع التشديد عليهم من قبل لجان الصحة والشرطة، واستمرار غلق قاعات الحفلات والقاعات الرياضية حتى بداية سبتمبر.
وشملت القرارات أيضا فتح جميع الأماكن السياحية ضمن الشروط الصحية، ومعبر إبراهيم الخليل الذي أصبح مفتوحاً أمام الجميع منذ يومين.
كما تم التشديد على عدم خروج أي شخص من دون ارتداء الكمامة، وسوف تكون هناك قوات من قبل المرور والشرطة لمحاسبة المخالفين، وهناك غرامات مفروضة عليهم قدرها 20 ألف دينار.
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