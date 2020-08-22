مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران

أعلن سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذريةـ كاظم غريب أبادي، السبت، أن مدير الوكالة سيزور إيران هذا الأسبوع. قال سفير إيران لدى الوكالة في تغريدة عبر "تويتر"، إن رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سيقوم بأول زيارة له إلى إيران بعد توليه المنصب. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سيقوم بأول زيارة له إلى إيران بعد توليه المنصب. قال السفير غريب أبادي في بيانه: "نأمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون المتبادل". "نأمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون المتبادل". وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تبنى في يونيو الماضي مشروع قرار من بريطانيا وفرنسا وألمانيا يطلب من إيران إتاحة الوصول إلى منشأتين تشتبه الوكالة بوجود مواد نووية غير معلنة فيهما.

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