رئيس بيلاروسيا يدعو الجيش للتأهب في وجه "المؤامرات الأجنبية"

جدد رئيس بلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اتهامه لقوى أجنبية بالوقوف وراء موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد تنديدا بإعادة انتخابه.

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ودعا لوكاشينكو الجش للتأهب للدفاع عن البلاد، خاصة إقليم غرودنو غربي البلاد.

ويواجه لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، موجة احتجاجات غير

مسبوقة منذ إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في وقت سابق من الشهر الماضي والتي يقول معارضون إنها تعرضت للتزوير، وهو ما ينفيه الرئيس وحكومته.