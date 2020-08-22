ارتفاع إجمالي الإصابات فى روسيا إلى 951 ألفا و897 إصابة بفيروس كورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 4921 إصابة جديدة بالفيروس في عموم روسيا خلال الساعات الأٍربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 951 ألفا و897

إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم السبت بأن الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى أن نحو

25% من المصابين لم تظهر عليهم أعراض المرض، وتعافي 6147 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 767 ألفا و477 شخصا.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 121 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي الوفيات إلى 16310 حالات.