2028 إصابة جديدة و126 وفاة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 356792 إصابة، فيما تم تسجيل 126 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20502.
من جهة أخرى، ارتفع عدد المتعافين إلى 307702، في وقت ما زال 3850 مصابابفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة.
وأكدت الوزارة أن 26 إقليما من أصل 31، لا تزال في وضع صحي خطير، بينها 14 إقليما في وضع صحيأحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، خراسان رضوي، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان.
كما أن هناك 12 إقليمًا في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: فارس، ايلام، البرز، لرستان، هرمزغان، زنجان، قزوين، أذربيجان الغربية، بوشهر، همدان، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد.
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