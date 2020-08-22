وصول طائرتي مساعدات إضافيتين من الجسر الجوي الإغاثي المصري إلى لبنان

وصلت صباح اليوم السبت الطائرتان الـ11 والـ12 من الجسر الجوي الإغاثي المصري إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الضرورية التي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديمها إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساندته في تجاوز محنة الانفجار المدمر الذي لحق بالعاصمة أخيرًا.

تحمل الطائرتان ما يربو على 27 طنًا من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية التي تقدمها مصر إلى لبنان،

ويسهم في تقديمها إلى جانب الدولة المصرية، الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وبناء الشفاء المصري، دعمًا للشعب اللبناني في مواجهة تداعيات كارثة انفجار الميناء البحري لبيروت الذي وقع في 4 أغسطس الجاري.



كان في استقبال طائرة المساعدات سفير مصر لدى لبنان ياسر علوي، وقنصل مصر العام في لبنان أحمد إمام، والقنصل وائل السيسي.

وكانت القيادة السياسية المصرية أصدرت عقب أقل من 24 ساعة من وقوع انفجار بيروت، قرارًا بدعم الشعب اللبناني عبر إقامة جسر جوي عاجل بين القاهرة وبيروت، لنقل كميات هائلة من الدواء والأدوات الجراحية والمستلزمات الطبية وأطقم الأطباء والجراحين المتخصصين.

كما شمل الجسر الجوي الإغاثي المصري عشرات الأطنان من المواد الغذائية الأساسية لاسيما الدقيق، حرصًا على استمرار دور عمل المخابز والأفران في دورة إنتاج الخبز، بعد تعرض المخزون الاستراتيجي من القمح والدقيق للفقدان باعتبار أن صوامع التخزين الرئيسية كانت تقع بداخل ميناء بيروت البحري، حيث بؤرة الانفجار.