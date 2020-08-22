الهلال الأحمر السوري يدعو لإنقاذ أهالي الحسكة من الانتهاكات التركية

دعت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، كافة الجهات المعنية إلى ضرورة إنقاذ أهالي محافظة الحسكة من الانتهاكات التركية عقب إغلاقها محطة علوك الواقعة في ريف مدينة رأس العين شمال شرق البلاد.

وأفادت المنظمة السورية ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (السبت) ـ بأن "الظروف الإنسانية القاسية التي يضطر أكثر من مليون مدني من أهالي محافظة الحسكة لعيشها نتيجة قطع الاحتلال التركي ومرتزقته المياه عن المحافظة أمر مخالف للقانون الدولي

الإنساني، علاوة على منع فرق الهلال الأحمر العربي السوري من الوصول الآمن إلى محطة علوك لإصلاح أعطالها وتأمين وصول مياه الشرب للمدنيين".وشددت المنظمة في بيانها، على استمرار جاهزيتها لمواجهة التداعيات المترتبة على جريمة قطع المياه، مشيرة إلى وضعها خطة طوارئ تعمل بموجبها على تأمين المياه بشكل عاجل لأهالي المحافظة.وأشار البيان إلى جاهزية فرق الهلال الأحمر العربي السوري لمباشرة أعمال صيانة كاملة لمحطة علوك فور ضمان الوصول الآمن وصيانة خطوط الكهرباء ووصلها بين آبار علوك ومحطة المياه، بالإضافة إلى أعمال الترميم داخلها، داعيا في الوقت نفسه منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية بالتحرك الفوري والجاد لإنقاذ المدنيين ووقف هذه الانتهاكات التي ترتكب بحق الإنسانية.ومن جانبه، ندد الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين في السويد وأوروبا "بجريمة النظام التركي" قطع مياه الشرب عن محافظة الحسكة، مطالبا المجتمع الدولي "بتجريم ومحاسبة الاحتلال التركي على فعلته باعتبارها جريمة حرب وإبادة جماعية"، مشيرا إلى أن "النظام التركي يضرب بعرض الحائط كل القيم الإنسانية من خلال ممارساته الإجرامية".