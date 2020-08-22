العراق يحذر إيران من خفض تدفق مياه نهري سيروان والزاب

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ 8 دقائق

حملت العراق ،اليوم السبت ،طهران التداعيات الخطيرة والكارثية لخفض تدفق مياه نهري سيروان والزاب من الجانب الإيراني .

وأكدت وزارة الموارد المائية العراقية أن خفض تدفق مياه نهري سيروان والزاب من الجانب الإيراني يسبب ضررا كبيرا للعراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب، طبقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)،:” الانخفاض الذي حدث في نهر سيروان في مقدمة سد دربنديخان ونهر الزاب الأسفل في مقدمة سد دوكان يعدّ مخالفة، وسيتسبب بضرر كبير للعراق خاصة على نهر ديالى ،الذي تعتمد عليه محافظة ديالى بالكامل”.

وتابع القول : “الانخفاض سيتسبب كذلك بالنسبة لسد دوكان الذي يعتمد عليه مشروع ري كركوك ،إضافة إلى كون المياه المخزونة في سد دوكان تسهم في رفد نهر دجلة أيضاً”.

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وأضاف أن”وزارة الموارد المائية رصدت هذا الانخفاض قبل أربعة أيام تقريباً ،وحدث نقص كبير جداً في نهر سيروان من 47 متراً مكعباً في الثانية إلى سبعة أمتار مكعبة في الثانية ،والتصاريف في مقدمة سد دوكان في نهر الزاب الأسفل وصلت إلى 2 متر مكعب في الثانية ،وهذا يعني تقريباً القطع الكامل للمياه”.

وأردف قائلا:”هذا الإجراء أثر بشكل كبير في الخزين المائي لسدي دوكان ودربنديخان، إضافة إلى التأثير المباشر على المواطنين في حوض الأنهر المذكورة”.

وأشار إلى أن”الوزارة أصدرت بياناً بهذا الخصوص،وطلبت من الجانب الإيراني والمختصين في مجال إدارة الموارد المائية هناك بإعادة الواردات(التدفق المائي) إلى ما كانت عليه وبشكلها الطبيعي”.

ولفت ذياب إلى أنه”حتى الآن لا توجد حصص متفق عليها ،إلّا أنه هناك وارداً طبيعياً للنهر ،وهذا الوارد مسجل ضمن المعدلات التي تصل سنوياً ،ويجب عدم المساس به”.