مصطفى الكاظمي
أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن الحوار الإستراتيجي مع أمريكا من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال خلال لقائه رئيسة مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن “العراق دولة ذو سيادة، والتعامل معه يكون وفق هذا المبدأ، وهناك ضرورة لتعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما في المجال الاقتصادي”.
وأضاف الكاظمي وفقاً لبيان حكومي، أن “آفاق التعاون بين بغداد وواشنطن لا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري فقط، بل تتعداه الى مجالات متعددة تتضمن تأهيل وإعمار العراق وبناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة الامريكية”.
من جانبها قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن “الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الحكومة العراقية الحالية، وتوجهاتها الوطنية”.
وأكدت بحسب البيان، أن “العراق بلد مستقل وبلد مهم في منطقة صعبة، وأن هناك اجماعا على دعم استقلالية حكومة العراق وتأهيل الدولة العراقية ودعم جهود العراق في الحرب ضد داعش”.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي”: حواراتنا مع واشنطن تؤسس لمرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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