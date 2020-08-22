اجتماع بين الأردن ومصر والعراق في عمان الأسبوع القادم

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الأردن عن عقد اجتماع ثلاثي يجمع الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي ، في عمان الأسبوع المقبل، حسب ما أفاد الديوان الملكي في بيان،أمس الجمعة.

وبحسب البيان، ستركز “القمة التي تعقد للمرة الثالثة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية”.

وأشار إلى أن “القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في مارس 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي”.

وتركز اجتماع القاهرة على “التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث (…) وتعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار”.

أما في نيويورك فأكد قادة الدول الثلاث “أهمية حصول الشعب الفلسطيني على كل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف، على أساس حل الدولتين”.

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وحضوا المجتمع الدولي على التحرك لـ”وقف بناء وتوسعة المستوطنات (الإسرائيلية) غير الشرعية والخطوات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض وإدانة ضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، الجمعة، إنه سيزور الأردن منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف أن “الزيارة تتضمن إكمال الحوار العراقي المصري الأردني الذي بدأ في القاهرة في زمن الحكومة السابقة، وسيكون هناك لقاء ثلاثي بين الملك عبد لله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق”.

ووصف “القمة الثلاثية بالمهمة لتطوير العلاقات الثلاثية فيما يخص المجال الاقتصادي وكذلك فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة”.

ويأتي اجتماع الأسبوع المقبل في ظل ظروف استثنائية فرضها فيروس كورونا المستجد على دول المنطقة والعالم، إلى جانب تطورات سياسية أبرزها إعلان الإمارات وإسرائيل عن اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.